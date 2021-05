Bielorussia, Air France sospende sorvolo del Paese

Dopo il dirottamento del volo Ryanair, la compagnia aerea francese Air France ha annunciato la sospensione “fino a nuovo ordine” del sorvolo dello spazio aereo bielorusso da parte dei suoi velivoli, in linea con una raccomandazione dell’Ue che ha adottato nuove sanzioni contro il regime di Alexander Lukashenko.

“Air France è venuta a conoscenza delle conclusioni del Consiglio Europeo e sospende in conseguenza fino a nuovo ordine il sorvolo dello spazio aereo. I velivoli già decollati vedranno il loro piano di volo modificato”, è stato annunciato in conseguenza del dirottamento di un aereo di linea Ryanair verso Minsk e il conseguente arresto di un dissidente riparato in Polonia che viaggiava a bordo del volo.