Biden: “Putin? Spero di incontrarlo a giugno”

“Questa è la mia speranza e aspettativa. Ci stiamo lavorando”. E’ quanto ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden ai giornalisti che gli hanno chiesto se fosse valida l’ipotesi di un incontro con il suo omologo russo, Vladimir Putin, nel corso del suo viaggio in Europa a giugno. Biden parteciperà al G7 in Cornovaglia dall’11 al 13 giugno e, poi, volerà a Bruxelles per incontrare i leader Ue e partecipare al summit Nato del 14 giugno.