Berrettini in finale a Madrid, battuto Ruud

Matteo Berrettini in finale all’Atp Masters di Madrid. L’azzurro ha sconfitto in semifinale il norvegese Casper Ruud per 6-4, 6-4. Berrettini, numero 8 del tabellone, in finale incontrerà il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero 5, che ha avuto la meglio per 6-3, 6-4 sull’austriaco Dominic Thiem.