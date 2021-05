Battiti Live 2021 su Italia 1. Ecco le prime anticipazioni

Battiti Live si appresta a tornare anche per l’estate 2021.

L’evento musicale di Radionorba è stato il precursore della riapertura musicale nell’estate 2020, un piccolo spiraglio di luce dopo mesi di lockdown.

Lo show, ormai un cult dell’estate, tornerà anche in questa edizione 2021 con tante novità.

La prima riguarda la partnership tra Mediaset e Radio Norba, che hanno siglato il rinnovo fino all’estate 2023 confermando la programmazione in prima serata su Italia 1.

Battiti Live 2021: quando va in onda

L’edizione 2021 vedrà al timone nuovamente la coppia composta da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci con la partecipazione di Mariasole Pollio.

Per Palmieri, direttore artistico nonchè conduttore della kermesse, e Gregoraci si tratta del quinto anno consecutivo alla conduzione di Battiti Live.

L’edizione 2021 sarà trasmessa in diretta su Radio Norba, Radio Norba Tv e Telenorba a partire dal 25 giugno. L’appuntamento sulle reti Mediaset: Italia 1, Mediaset Extra ed Italia 2 a partire da metà luglio.

Il format prevederà cinque puntate ed una puntata Compilation.

Non sarà più uno show itinerante ma ripercorrerà le caratteristiche della scorsa edizione per via dell’emergenza covid-19.

Ci sarà, quindi, un solo main stage a numero chiuso per tutta la kermesse nella splendida cornice di Otranto, e performance on the road da altre 15 località, tre per ogni puntata.

“La fiducia che Mediaset e la direzione di Italia 1 ripongono in noi”, dichiara Marco Montrone, presidente di Radio Norba, “non è più una scommessa ma è la certezza della bontà di un progetto fatto con il cuore e con la testa, un prodotto che, con la collaborazione senza distinzione di bandiera di tutte le professionalità impiegate, è cresciuto fino ad imporsi tra i programmi più apprezzati e attesi della tv”.