Bandiera Blu 2021: chi ha ottenuto il riconoscimento

Sono 201 i comuni italiani che hanno ottenuto la Bandiera Blu per il 2021, 6 in più contro i 195 del 2020.

15, invece, i nuovi ingressi e 9 i comuni non riconfermati.

416 le spiagge, 81 i porti turistici: sono alcuni dei numeri dell’edizione 2021.

Le novità regione per regione

Abruzzo (Francavilla al Mare, Pescara, Martinsicuro), Calabria (Diamante, Santa Maria del Cedro), Campania (Camerota), Lazio (Fondi, Minturno), Marche (Altidona), Puglia (Bisceglie, Monopoli – nella foto, Nardò), Sardegna (Aglientu) e Sicilia (Roccalumera, Modica).

Per i porti turistici le Bandiere blu sono state assegnate in Basilicata a Marina di Policoro (Policoro), in Friuli Venezia Giulia a Portopiccolo Marina (Duino-Aurisina), in Liguria al Porto di Bordighera (Bordighera), in Puglia al Porto turistico Marina Resort “Bisceglie Approdi” (Bisceglie), in Sicilia a Capo D’Orlando Marina (Capo D’Orlando), in Veneto a Marina Resort Portobaseleghe (San Michele al Tagliamento).

Le regioni con più bandiere blu

Primato per la Liguria, con ben 32 località da Bandiera Blu. Sul podio troviamo Campania (19), Toscana e Puglia, entrambe con 17 vessilli a testa.

16 per le Marche, 15 per la Calabria e 14 per la Sardegna. In ascesa l’Abruzzo (13) e Lazio (11).