Atp Madrid, Fognini supera Taberner: ora il ‘derby’ con Berrettini

Derby Fognini-Berrettini a Madrid. Fabio Fognini si impone sullo spagnolo Carlos Taberner in tre set – con il punteggio di 7-6 (7-4), 2-6, 6-3 in oltre due ore di gioco – e si qualifica per il secondo turno del torneo Masters 1000 di Madrid dove affronterà il numero uno del tennis italiano Matteo Berrettini in un derby molto interessante.