AstraZeneca, Gb offre alternativa agli under 40

Vaccino AstraZeneca e rischio trombosi rare, in Gran Bretagna sarà offerta un’alternativa al prodotto messo a punto dall’Università di Oxford per le persone che hanno meno di 40 anni, ove disponibile. La decisione segue le raccomandazioni della Joint Committee on Vaccination and Immunisation sui rischi di trombosi, precisando che questo non deve rallentare la campagna vaccinale.

Alle persone di età compresa tra i 30 e i 39 anni verrà quindi offerta in Gran Bretagna la possibilità di vaccinarsi con Pfizer/BioNTech o Nih/Moderna.