Arriva il nuovo singolo dei The French Fries: Take me beside you

Esce venerdì 4 giugno “TAKE ME BESIDE YOU”, il nuovo singolo dei THE FRENCH FRIES, il duo formato da Danilo Tasco e Mia Meneghini, coppia nell’arte e nella vita.

Il brano, prodotto da Danilo Tasco e in uscita per INRI, è disponibile in pre-save al link https://thefrenchfries.lnk.to/TakeMeBesideYou_Pre.

“Take Me Beside You è il nostro modo facile ed efficace di raccontare una storia”, così i The French Fries commentano il loro terzo singolo, una pillola incandescente di energia, con cui il duo conferma di essere una vincente combinazione di stili multipli ed eclettici, capaci di esecuzioni dall’ampio range di stili con padronanza e originalità. Il brano vanta la presenza di Saturnino Celani al basso.

“Fragoroso, frenetico, serrato e pieno di energia, – commenta il producer londinese Simon Duffy – ‘Take Me Beside You’ richiama i migliori eccessi del synth pop e del glam punk condito da particolari chitarre squillanti. Con beat implacabile e una linea di basso da far girare la testa, per i suoi tre minuti di durata il brano vi lascerà senza fiato, chiedendovi cosa sia successo… per poi farlo suonare subito da capo!”

Chi sono i The French Fries

The French Fries sono Danilo Tasco e Mia Meneghini. Lui già noto musicista e produttore, lei danzatrice coreografa.

Due personalità eclettiche che uniscono le proprie esperienze e creano The French Fries, dando voce a un estro creativo che sboccia in una produzione musicale visionaria, di cui sono autori e interpreti e produttori.

Testi immediati e ricchi di immagini che raccontano di emotività, percorsi e connessioni. Il risultato sonoro è di matrice pop-rock con una dominante componente elettronica. Nelle melodie le due voci si inseguono, si alternano e si fondono in un unico suono.

Il loro singolo di esordio è The Door, pubblicato con l’etichetta I.N.R.I .Publishing nel dicembre 2019 che, molto ben accolto dal pubblico e dalla critica, entra subito nella New Music Friday di Spotify. Nell’agosto del 2020 segue Hallelujah For Tonight, secondo singolo che conferma la stima e l’affetto per il duo da parte di ascoltatori e addetti ai lavori, raggiungendo l’AirPlay radiofonico e televisivo; il soggetto del videoclip del brano è dei The French Fries, che ne curano la produzione e scrivono la sceneggiatura insieme ai due registi Nuzzo e Di Biase. Il videoclip viene programmato in pieno giorno sui canali televisivi Mtv e Vh1 e supera per la prima volta le 130Mila visualizzazioni su YouTube in poco tempo. Con il featuring del noto bassista Saturnino Celani, nella primavera del 2021 il duo pubblica il terzo singolo Take Me Beside You. Il regista Gianluca Grandinetti dirige per questo brano il videoclip, ideato e prodotto dai The French Fries.