Android 12, arrivano due funzioni inaspettate

Quanti di noi sono in attesa della nuova evoluzione di Android, giunto ormai alla sua dodicesima incarnazione e sempre più pronto ad assistere gli utenti in ogni singolo task su smartphone?

Naturalmente siamo in tanti, e Google ne è consapevole: poche settimane fa è stata pubblicata una nuova Developer Preview che include due novità parecchio interessanti.

Android 12, le novità

Android 12, nella sua recente release per sviluppatori, include alcune caratteristiche in grado di rendere l’OS “più internazionale”: tra le righe del codice sorgente, si possono notare riferimenti alla traduzione dei contenuti e dell’interfaccia delle app installate dall’utente, in modo da rendere la loro comprensione immediata anche senza l’uso di un traduttore automatico esterno.

Una novità che rende finalmente possibile il download di app straniere non tradotte, oppure di cui è stata resa in inglese o in italiano una minima parte. La traduzione sarebbe a carico delle API (interfaccia di programmazione) incluse nella nuova build di Android 12, evitando di sovraccaricare il dispositivo con pacchetti software da scaricare separatamente.

La seconda importante novità in arrivo con Android 12 è una gestione ottimizzata dei file destinati alla cancellazione definitiva: molto spesso, tendiamo ad accantonare componenti multimediali e documenti che non ci servono più all’interno di schede SD o in cartelle poi dimenticate del nostro smartphone, ma ora sarà possibile spostare i contenuti cancellati verso un vero e proprio Cestino, non molto diverso da quello che conosciamo sui sistemi Windows, Linux e Mac.

Il nuovo Cestino di Android permetterà di creare una raccolta virtuale degli oggetti eliminabili, che potrà essere svuotata con un “tap” su schermo liberando spazio senza ricorrere ai file manager su Play Store per ottimizzare la quantità di gigabyte rimasti in memoria.

Un insieme di upgrade niente male, quindi, per la terza Developer Preview: chi fosse interessato a scoprirne tutti i vantaggi, può seguire questo link ufficiale: https://developer.android.com/about/versions/12/download per installarla sul proprio Google Pixel.