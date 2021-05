Amadeus torna dj per due serate: il 22 e 29 settembre su Rai1

Amadeus torna a fare il dj per due serate in prime time su Rai1, il 22 e il 29 settembre. A quanto apprende l’Adnkronos, il conduttore sarà, infatti, il protagonista del nuovo show evento musicale ‘Arena ’60, ’70, ‘80’.

Dietro una consolle, Amadeus, come ai tempi in cui faceva il disc jockey, insieme ad amici dj, farà ascoltare il suo repertorio da dj-vocalist, la sua playlist: un vero e proprio diario sentimentale che si articolerà anche attraverso i suoi incontri con gli ospiti. Amadeus utilizzerà video originali e spettacolari grafiche per far risuonare nella mente del pubblico le più celebri hit internazionali, celebrando tre dei decenni più iconici del made in Italy musicale.