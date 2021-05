Alitalia, appello bis: 3 anni a Baldassarre, assolto Elia Valori

L’ex presidente della Consulta, Antonio Baldassarre, è stato condannato a 3 anni di reclusione al processo di appello bis in relazione alla fallita scalata di Alitalia nel 2007. La Corte di Appello di Roma ha invece assolto, per non aver commesso il fatto, l’ex presidente di Autostrade, Giancarlo Elia Valori. L’accusa nei loro confronti era di manipolazione del mercato. Per Baldassarre i giudici hanno stabilito anche una multa di 400mila euro. Condanne a 2 anni e mezzo inoltre per Claudio Prati e Danilo Dini, ex consulenti di una società finanziaria legata a Valori.

In primo grado, nel 2013, Baldassarre e Valori erano stati condannati a 2 anni: secondo l’accusa era stata creata “la falsa apparenza dell’esistenza di un gruppo di investitori interessati all’acquisto della compagnia di bandiera”. Verdetto poi ribaltato nel 2016 in appello dove sono stati assolti con la formula “perché il fatto non sussiste”. Due anni dopo, nel 2018, è però arrivata la decisione della Cassazione che ha disposto il processo di appello bis, conclusosi oggi.