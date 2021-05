Al via ‘Voci per la Salute’, podcast in 12 puntate su benessere e ricerca

Un nuovo podcast accessibile a tutti. È l’ultima novità di ‘Alleati per la Salute’, il progetto di informazione su salute e benessere realizzato da Novartis, per ‘stare bene secondo la scienza’. Il podcast, dedicato a tutti coloro che cercano risposte chiare sui grandi temi della salute e della ricerca, prende oggi il via. Diretto dalla giornalista scientifica e conduttrice radiotelevisiva Silvia Bencivelli, si articolerà in 12 puntate dando voce a ospiti diversi, fra medici, ricercatori, pazienti, caregiver, operatori sanitari e influencer.

L’innovativo progetto dei podcast comprenderà 12 puntate: ogni episodio approfondirà temi specifici di salute e benessere, affrontati in maniera semplice e accurata. Un ‘luogo di incontro’ tra esperti di salute e grande pubblico, con il compito di risolvere dubbi e sfatare falsi miti, richiamandosi all’autorevolezza della scienza.

Si parte oggi con ‘Salvare la pelle’, per parlare di prevenzione e dei ritardi causati dalla pandemia, insieme a Monica Forchetta di Aipam (Associazione pazienti Italia melanoma) e allo psicoterapeuta e scrittore Domenico Barrilà. Tutti i podcast saranno disponibili sul sito Alleati per la Salute e su altre piattaforme di distribuzione: Castbox, Spotify, Apple podcast, Google Podcasts, Spreaker e Deezer.

Si arricchisce così il progetto ‘Alleati per la Salute’, nato circa 10 anni fa dalla collaborazione fra Novartis e alcune delle più importanti associazioni dei pazienti. Alleatiperlasalute.it ha il compito di veicolare informazioni medico scientifiche autorevoli e ‘certificate’, sfruttando le potenzialità delle tecnologie digitali, la multidisciplinarietà e le competenze specialistiche. Il portale è oggi accessibile a tutti con la sezione editoriale-informativa. Nei prossimi messi si arricchirà di due aree riservate ad associazioni di pazienti e professionisti della salute. La piattaforma si candida a diventare uno strumento di divulgazione scientifica e comunicazione, affidabile e accessibile a tutti, sui temi che riguardano la salute e il benessere in contrasto alle fake news, grazie al lavoro di raccolta e revisione da parte di un Advisory Board, costituito da esponenti del mondo medico scientifico e associativo.

“La pandemia ha accelerato la rivoluzione digitale nella salute – sottolinea Angela Bianchi, responsabile comunicazione e coinvolgimento dei pazienti di Novartis Italia – e ha evidenziato la necessità di migliorare i percorsi diagnostici e terapeutici e favorire la corretta diagnosi, il rapido accesso alle cure per una migliore aderenza alla terapia. La missione di Novartis – afferma – è re-immaginare la medicina: con questo progetto abbiamo voluto dare una risposta tangibile alla sempre più crescente domanda di salute, facendo leva sul digitale per avvicinare i vari attori del sistema, rispondere in tempo reale a determinati quesiti ed essere così sempre più vicino ai pazienti”.

Il sito ospita già da gennaio i Talk per la Salute, un ciclo di webcast su temi di attualità e salute. Il lancio del canale Voci per la Salute completa questo percorso, utilizzando un mezzo di facile fruizione come il podcast, sempre più diffuso e apprezzato, per offrire l’opportunità di ascoltare i pareri di validi esperti all’interno di un dialogo aperto e proficuo.