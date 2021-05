Affari di famiglia: su Cielo la nuova stagione

Da domani, venerdì 28 maggio, ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 20.20, tornano su Cielo gli Harrison, la celebre famiglia americana che ha fatto della passione per gli oggetti e la loro storia un business, con l’attesissima nuova stagione, la numero 20.

Le anticipazioni della nuova serie Affari di Famiglia

In queste puntate vedrete entrare dalle porte del famoso negozio di pegni di Las Vegas oggetti unici e stravaganti, come il modellino di ascensore del 1860, pezzo raro e funzionante, un kit di difesa anti-vampiro di più di 100 anni che nasconde una storia affascinante, per non parlare del trenino a ruote Bellatori, un vero affare per Chumlee, non della stessa opinione Rick e Corey che devono trovare un acquirente per rivenderlo.

Torna con una nuova stagione la famiglia che ha saputo conquistare i vostri cuori.