Acqua pura dal rubinetto? I migliori filtri sono Profine, sistemi italiani certificati

Milano 18 Maggio 2021. Tante le false verità sull’acqua. Una delle più note? Che quella del supermercato sia più sicura di quella del rubinetto. Non è così: l’acqua della rete idrica è sempre soggetta a maggiori controlli, e scegliendo i filtri Profine sicurezza e qualità fanno un balzo in avanti. Il perché è semplice: rappresentano le soluzioni più efficaci per poter contare sull’acqua potabile a casa, dicendo addio alle bottiglie. Con vantaggi che riguardano non solo lo stile di vita, ma anche risparmio economico e riduzione dell’impatto ambientale.

I filtri acqua potabile casa sono il risultato di anni di ricerca e perfezionamento dei processi di affinamento dell’acqua via osmosi inversa, micro e ultra-filtrazione da parte di think:water, produttore veneto cui fa riferimento il brand. Fondata da Franco Carlotto, l’azienda segue un rigido sistema di controllo qualità e conduce verifiche costanti su materie prime e sistemi produttivi. Inoltre, opera nel rispetto delle prassi di sicurezza igienica della conformità alimentare MOCA.

L’impegno di think:water ha portato allo sviluppo di una vasta gamma di soluzioni per la filtrazione dell’acqua potabile destinate all’utilizzo domestico. Un’offerta accessibile comodamente online su Profine

Shop (https://shop.profinefilter.com), l’unico store digitale che garantisce articoli originali e certificati.

Fanno parte della proposta kit purificazione acqua con azione batteriostatica, modelli di filtro acqua sottolavello per ridurre odori e sapori sgradevoli dell’acqua e la presenza di cloro, sistemi ad ultrafiltrazione con blocco dei virus e molto altro ancora. I prodotti sono coperti da garanzia per 24 mesi (12 mesi per i clienti con P. Iva) e la spedizione è gratuita. Inoltre, il reso è possibile entro 30 giorni, e per qualsiasi informazione l’assistenza è attiva via telefono ed e-mail.

Nate nel 2010, le cartucce filtranti Profine sono disponibili in vari modelli e quattro grandezze. Lo speciale design ad attacco rapido le rende semplici da usare e richiedono ridotta manutenzione. Altri punti cardine dell’offerta sono i sistemi ZERO e UNO: disegnati da Odoardo Fioravanti, costituiscono la più alta espressione dei prodotti di design per l’acqua di casa.

In particolare, UNO è il sistema di filtrazione da sottolavello premiato nel 2016 con il Good Design Award per la categoria Casalinghi ed entrato, nello stesso anno, nella selezione del Green Product Award. Si monta sotto qualsiasi lavello e fornisce 7.000 litri d’acqua microfiltrata, a fronte di un ingombro di circa 30 cm e di una manutenzione ridotta.

Questo filtro rubinetto sottolavello adotta l’esclusivo filtro Carbon Block addizionato con ioni d’argento sviluppato da Profine e garantisce l’eliminazione di sapori e odori indesiderati, nonché di microplastiche. Vanta inoltre azione batteriostatica.

ZERO è un dispositivo domestico di trattamento acque che usa l’osmosi inversa. Estremamente silenzioso, non ha bisogno di elettricità e fornisce tre litri d’acqua al minuto. Grazie alle dimensioni contenute e al marcato portato innovativo, è il più compatto dispositivo da sottolavello con performance così elevate. Qualità attestate da riconoscimenti prestigiosi, primo su tutti l’IF Design Award 2016. Nel 2015 ha ottenuto la Menzione d’Onore al Compasso d’Oro ed è stato selezionato tra i finalisti allo SBID International Design Awards.

Scegli la qualità italiana certificata dei filtri per acqua potabile Profine, scopri https://shop.profinefilter.com.

