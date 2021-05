20 canzoni per la Festa della mamma

Domenica 9 maggio 2021 si celebra la Festa della Mamma. Una figura importante per ogni individuo che trova ampia risonanza anche nel mondo musicale. La mamma è sempre la mamma!

Le canzoni italiane dedicate alla mamma

Un evergreen è “Viva la Mamma” di Edoardo Bennato, che celebra alla perfezione la figura materna.

Facendo un salto nel tempo come non ricordare “Mamma” di Claudio Villa e “Tutte le mamme” di Gino Latilla, ma anche “Mamma Maria” dei Ricchi e Poveri.

Tra i successi più recenti come “Ciao Mamma” di Jovanotti, “Madre” di Gianluca Grignani, o “La mamma” di Luca Carboni. Al Festival di Sanremo 2017, Gigi D’Alessio ha portato in gara un brano dedicato a sua madre: “La prima stella”. Un brano scritto per la sua mamma scomparsa, pensata a lei come una stella che dall’alto lo guarda.

Le canzoni internazionali

La mamma, ovviamente, non è soltanto un fenomeno made in Italy. Tra le star internazionali abbiamo scelto i Queen con “Mother Love”, le Spice Girls con “Mama”, 2pac con “Dear Mama” ed Elvis Presley e la sua “Mama liked the roses”.

La playlist con le canzoni per la festa della mamma

Se manca la vostra canzone preferita, dedicata alla mamma, segnalatecela con un commento!