Zona arancione, Sardegna spera

La Sardegna spera nella zona arancione, con nuove regole su spostamenti, ristoranti, scuola. La regione, attualmente unica in zona rossa, attende la decisione del ministero della Salute sul passaggio in zona arancione da lunedì prossimo. Da quanto apprende l’Adnkronos, i dati provvisori sui contagi, che dovranno poi essere confermati, fanno ben sperare. L’Isola è passata dalla zona bianca in zona rossa per tre settimane.

Intanto proseguono i controlli del Corpo Forestale negli scali sardi: tra mercoledì e ieri sera sono stati 1.648: 554 nell’aeroporto di Cagliari e 206 in quello di Alghero (SS), 640 nel porto di Olbia (SS), 139 in quello di Porto Torres (SS), 60 a Cagliari, 29 ad Arbatax (Nu) e 20 a Santa Teresa di Gallura (SS), dove sono state notificate due contestazioni. Sono stati effettuati anche 13 controlli nel territorio.