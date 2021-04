Volkswagen Tiguan: nel 2024 debutterà la terza generazione

La prossima Volkswagen Tiguan sarà svelata nel corso del 2023, ma il debutto commerciale a livello internazionale è previsto per la primavera dell’anno seguente. Esteticamente, lo stile della carrozzeria sarà in linea con la più grande Touareg, ma la terza generazione della SUV di dimensioni compatte dovrebbe introdurre il nuovo ‘family feeling’ della Casa di Wolfsburg, con lo specifico design per il frontale.

A livello tecnico, è prevista la conferma dell’attuale piattaforma modulare MQB, condivisa con la Volkswagen Golf 8. Tra le novità della nuova Volkswagen Tiguan potrebbe figurare l’inedita variante SUV coupé in chiave sportiva, mentre la configurazione Allspace con l’abitacolo a sette posti non sarà riconfermata, perché il costruttore tedesco darà vita all’inedita SUV di medie dimensioni con la denominazione Tayron o Touran.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la nuova generazione della Volkswagen Tiguan sarà disponibile nelle sportive declinazioni GTE ed R a propulsione ibrida Plug-In. Quest’ultima sarà proposta anche per la versione eHybrid, la cui autonomia massima nella modalità di guida elettrica ammonterà a circa 100 km. Infine, saranno confermati i propulsori a benzina 1.5 TSI e 2.0 TSI, più il motore diesel 2.0 TDI, nei vari step da 120 CV a 200 CV di potenza, anche con la tecnologia Mild Hybrid da 48V.