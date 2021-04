“Omaggio alle donne”, Vieri segna un gol con la birra rosa

Bobo Vieri lancia la prima birra rosa deviata alle donne. La sua intuizione sta già spopolando in Rete.

Quello di Vieri è sicuramente un altro gol.

Bombeer, il marchio lanciato da Bobo, s’impone sul mercato.

Ora, dopo la birra bianca e quella azzurra dedicata agli Europei, arriva la Bombeer per le donne. Il progetto nasce dall’unione con 25h Holding (una start up che fa capo all’imprenditore Driss El Faria, uno dei guru per la creazione di brand e posizionamento sul mercato dei prodotti) e Fabrizio Vallongo (un altro giovane imprenditore).

Vieri mette palla al centro ed è pronto a cavalcare un altro successo. Dopo la Bombeer bianca e azzurra (legata agli Europei di calcio), nasce quella dedicata alle donne. Un vero omaggio che non ha precedenti ed è stata accettata positivamente dal mercato. Tantissimi personaggi hanno pubblicato storie sui social ringraziando Vieri. Uno di questi è stato Francesco Totti, storico bomber della Roma. Che ha brindato, a tutta birra, con il collega capocannoniere.