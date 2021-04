Vicenzi taglia il traguardo dei 3 milioni di euro nelle vendite online

Verona, 2 Aprile 2021. Hanno superato i tre milioni di euro le vendite registrate dal Gruppo Vicenzi relative all’acquisto in formato digitale. La crescita dell’azienda veronese, leader della pasticceria italiana nel mondo, è il risultato di spese realizzate mediante soluzioni “click and collect” proposte dalla grande distribuzione, marketplace ed e-commerce. Formule concepite per interpretare i nuovi comportamenti di consumo.

Quello dell’acquisto online è un trend esploso durante il 2020 e ancora in forte sviluppo. L’azienda scaligera, leader della pasticceria italiana nel mondo, ha saputo cogliere i cambiamenti che erano già in corso. “L’obiettivo è sempre stato quello di essere preparati ai cambiamenti delle attitudini dei consumatori. Millenials, Generazione Z e la prossima generazione Alfa adotteranno percorsi d’acquisto sempre meno legati al punto vendita fisico”, spiega il direttore Marketing e Comunicazione Cristian Modolo.

“Sempre più decisioni di acquisto saranno prese con un click lontano dallo scaffale fisico. Abbiamo cercato di anticipare queste tendenze, collaborando già dal 2015 con l’allora Supermercato24, oggi Everli, e man mano presidiando tutti i market place sia verticali dell’alimentare che generalisti, come Amazon, per “inseguire” ogni punto di contatto. La pandemia non ha fatto altro che accelerare questo percorso”.

È una tendenza di crescita, quella registrata da Vicenzi, determinata anche dalla riscoperta del piacere dell’arte culinaria. Il savoiardo, re incontrastato del tiramisù, complice la pandemia e le successive zone rosse, ha visto un incremento delle vendite che si attesta attorno al +34% complessivo per il 2020, con picchi di oltre il 120% nei mesi più critici del primo lockdown.

L’acquisto online si traduce in risparmio di tempo e, in molti casi, di denaro. Secondo i dati rilasciati dall’Osservatorio eCommerce B2c del Politecnico di Milano, nel 2020 l’acquisto di beni alimentari (Food & Grocery) ha registrato ottimi risultati di crescita nel nostro Paese, infatti ha generato un valore di quasi 3 miliardi di euro registrando un + 70% rispetto al 2019. Complice anche una esperienza di acquisto facile ed intuitiva attraverso gli smartphone.

“Dal 2020 abbiamo inaugurato il nostro store anche su Amazon, colosso dell’e-commerce, consapevoli che non sia il luogo elettivo per la spesa alimentare della famiglia media italiana, ma l’apertura del negozio virtuale rientra nella strategia di presidio. In Italia i numeri sono ancora piccoli, ma in forte crescita con grande opportunità di diffusione dei nostri brand – conclude il direttore Modolo -. All’estero invece cominciamo a vedere fatturati molto più interessanti nei prodotti top di gamma come gli assortimenti di pasticceria in latta, apprezzate per la loro italianità”.

Le attività di Gruppo Vicenzi non riguardano solo il mercato B2C. L’azienda ha infatti stretto un accordo con la piattaforma B2B più importante al mondo, Alibaba.com. Presente in oltre 190 Paesi, vanta oltre 26 milioni di buyers attivi in tutto il mondo. L’obiettivo è far conoscere sempre di più le specialità di pasticceria italiana anche in quei Paesi diversi dagli Stati Uniti, che rappresentano il primo mercato fuori dall’Europa seguito da Canada e Sudamerica.

Oggi Vicenzi è presente con i propri prodotti in oltre 100 nazioni e con un export del 30% e punta a valorizzare sempre di più il “Made in Italy” fatto di qualità delle materie prime ed una tradizione lunga più di un secolo.

