Verratti positivo al Covid, per l’azzurro è la seconda volta

Marco Verratti è positivo al Covid. A darne notizia il Paris Saint Germain in una nota in cui si specifica come il centrocampista, sottoposto a tampone al rientro dalla convocazione in Nazionale, è stato isolato ed ora seguirà il protocollo sanitario.

Dopo i quattro membri dello staff dell’Italia risultati positivi al coronavirus, e il successivo contagio di Leonardo Bonucci di ritorno dagli impegni in Nazionale, adesso è la volta di Verratti che già a gennaio era risultato positivo al Covid saltando due match di Ligue1.