Verissimo: la puntata del 3 aprile

Sabato 3 aprile su Canale 5,alle ore 15.30, nuovo appuntamento con Verissimo.

Ospiti e anticipazioni della puntata

Le sue canzoni sono un inno generazionale. In esclusiva, a Verissimo Max Pezzali presenta in anteprima “Max90”, libro dedicato al suo percorso, ai miti e alle emozioni degli anni ’90.

Silvia Toffanin accoglie in studio, per un’intervista ritratto, Fabio Volo, in uscita con il film dal titolo “Genitori vs influencer”.

Attore di grande talento, da un anno papà ed ora anche scrittore: ospite a Verissimo Alessio Boni.

Per il pubblico sarà sempre la signorina Silvani, l’amore irraggiungibile del ragionier Fantozzi. Per la prima volta a Verissimo Anna Mazzamauro.

In coppia con Fedez ha conquistato il secondo posto a Sanremo con il brano “Chiamami per nome”. A Verissimo si racconta Francesca Michielin.

In studio, inoltre, i tre opinionisti de “L’Isola dei famosi”: Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi.

Infine, saranno ospiti del talk show: Sabrina Ferilli ed Ettore Bassi, protagonisti della fiction di Canale 5 “Svegliati amore mio”.