Vaccino Johnson & Johnson, nel Lazio prime dosi alle carceri

Le prime dosi del vaccino Johnson & Johnson arriveranno il 19 aprile e saranno destinate soprattutto alle carceri. “Il 19 aprile avremo la prima consegna di vaccino Johnson & Johnson, è una consegna quantitativamente modesta: 18mila dosi che andranno in prevalenza alle carceri. Per il personale che vi opera e i detenuti. Speriamo che dal prossimo mese di maggio potremo avere un ampliamento delle forniture”, ha spiegato Alessio D’Amato, assessore alla Salute della Regione Lazio in occasione della visita dell’hub vaccinale all’ospedale San Giovanni Addolorata.