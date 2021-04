Vaccino Covid, Figliuolo: “Mettiamo in sicurezza over 65, poi le imprese”

Prosegue la campagna di vaccinazione contro il Coronavirus. Per quanto riguarda “le imprese, devono aspettare che arrivino delle quantità tali per cui mettiamo in sicurezza gli over 70, arriviamo intorno ai 65 e poi si arriverà”. Così il commissario per l’emergenza coronavirus, Francesco Paolo Figliuolo, in visita al ‘hub’ vaccinale di Matera, rispondendo ai cronisti sui tempi delle vaccinazioni per le imprese. “Sto facendo gli incroci delle curve, li sto studiando. La decisione sarà presa a livello nazionale e ovviamente coinvolgerà il presidente del Consiglio ma vi dico che siamo vicini”. Figliuolo è accompagnato dal capo della protezione civile Fabrizio Curcio. A riceverli il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi.

“A parte le dosi che sono già arrivate, 1 milione e mezzo di Pfizer e le prime 180.000 Johnson & Johnson, dal 27 al 29 aprile arriveranno a livello nazionale oltre due milioni e mezzo di dosi e poi dal 30 aprile fino al 4-5 maggio arriveranno ulteriori quasi 2,6 milioni di dosi. E per maggio sono molto, molto positivo perché le stime mi danno oltre 15 milioni”.