Vaccini, medici Roma: “Tre colleghi no vax su 46mila iscritti”

“I medici sono quasi tutti vaccinati” contro il covid, “il problema è in altre categorie del personale sanitario. Noi ci siamo espressi in maniera forte nei confronti dei medici no vax, non mi sembra che abbiano fatto altrettanto gli altri ordini professionali. In tutta Roma sono stati 3 i medici no vax su 46mila, 2 sono già stati giudicati dalla commissione disciplinare dell’Ordine, uno con un richiamo e un altro con la sospensione”. Lo ha sottolineato Antonio Magi, presidente dell’Ordine dei medici e odontoiatri di Roma e provincia, ospite de ‘L’Italia s’è desta’, su Radio Cusano Campus.

Sullo scudo penale e l’obbligo di vaccinazione per gli operatori sanitari, “noi abbiamo grosse perplessità sullo scudo penale, ma non sull’obbligo vaccinale, che abbiamo chiesto con forza. Lo scudo penale spiega – prevede una situazione di non responsabilità, ma soltanto per la parte dell’inoculazione del vaccino, non per i decessi legati al covid su cui continuiamo a registrare denunce e non vorremmo finire in una pandemia giudiziaria. Molto spesso gruppi e associazioni lucrano su queste situazioni e spingono i cittadini a fare causa. Bisogna limitare queste situazioni fuori controllo”, sottolinea Magi.