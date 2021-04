Vaccini Lazio, da domani al via prenotazioni per 5 nuovi hub

Vaccini nel Lazio, al via dalla mezzanotte di domani alle prenotazioni nei 5 nuovi hub della Regione. Ad annunciarlo è l’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato nel bollettino al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e l’ospedale pediatrico Bambino Gesù.

“Domani a mezzanotte – ha spiegato D’Amato – partono le prenotazioni per 5 nuovi hub vaccinali: Roma Cinecittà studios (via Lamaro 12 – Pfizer), Porta di Roma (Pfizer), via Quirino Majorana (raggiungibile con tram 8 – Pfizer), vela Calatrava a policlinico Tor Vergata (ingresso viale Archiginnasio – vaccino mono dose j&j), outlet di Valmontone (modalità drive-in con vaccino mono dose j&j)”.