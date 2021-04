Vaccini Lazio anche a Pasqua, “tra oggi e domani 50mila dosi”

Vaccini nel Lazio, la Regione non si ferma per le festività: fra oggi e domani infatti saranno somministrate circa 50mila dosi. A dirlo è il governatore Nicola Zingaretti, oggi in visita all’hub vaccinale alla Nuvola all’Eur. “Era doveroso oggi esser vicini a coloro che stanno vaccinando, per dare un segnale che le vaccinazioni non si fermano. A Pasqua e Pasquetta faremo circa 50mila nuove somministrazioni. I dati cominciano ad essere positivi e confermano che il vaccino funziona ed e l’arma più importante per sconfiggere virus”, ha spiegato.

“Tra gli operatori sanitari – ha detto ancora Zingaretti – i contagi sono crollati dopo il vaccino. La percentuale dei dati dei positivi di gennaio era il 6,9%, ora a marzo sono l’1,8%. Questo conferma ancora di più che il che vaccino è lo strumento più potente. Siamo poi molto avanti anche con gli anziani over 80 e già stiamo prenotando i 67 e 68 anni”.

Per l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato, “la macchina non si ferma, ma per arrivare all’obiettivo che ha indicato il premier Draghi servono 15 milioni di dosi in Italia al mese e un milione e mezzo nel Lazio. Ne arrivano la metà. Quando arriveranno queste dosi possiamo dire che l’obiettivo è raggiungile e mi sembra che c’è ancora distanza”.

“Più dosi arrivano – ha aggiunto – prima arriviamo all’immunità di gregge. Noi siamo pronti a farne 60mila al giorno, ma non mi sembra che ad aprile ci sia questa possibilità, almeno dalle cose che ho sentito”.