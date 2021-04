Vacanze 2021: dalla Sardegna alla Calabria

Sarà un’estate molto particolare quella che sta per arrivare. Un’estate che potrebbe rappresentare la rinascita dopo un periodo particolarmente negativo. Ed ovviamente il consiglio è quello di trascorrere le meritate vacanze in uno dei meravigliosi posti offerti dalla nostra Penisola.

Come consigliato dagli esperti di Eden Viaggi, una delle mete più interessanti per il 2021 è la Sardegna. Pensiamo ad esempio a Santa Teresa di Gallura, una delle località isolane più conosciute e frequentate dai turisti, sia italiani che internazionali. Si tratta di una graziosa cittadina di casette colorate, costruita su un’altura a picco sul mare da cui sovrasta alcune delle le spiagge più incantevoli della Sardegna settentrionale.

Durante la vostra visita esplorate il centro storico, dedicatevi alla vita da spiaggia e organizzate una camminata fino alla Torre Spagnola all’estremità del promontorio brullo e riarso dal sole su cui sorge il borgo. Per finire, prima di lasciare la città assaggiate assolutamente la deliziosa zuppa Gallurese, il piatto forte della cucina povera della regione.

Per chi ama le spiagge ed il mare incontaminato, il consiglio è di visitare Cala Goloritzè. Questa spettacolare distesa di sabbia bianca incorniciata da pinnacoli di roccia scura e cespugli di corbezzolo infatti, è considerata a pieno titolo uno dei lidi più belli del mondo e rappresenta senza dubbio una delle mete più amate dove andare al mare in Sardegna. Situata nel golfo di Orosei, questa incredibile destinazione balneare ha un’origine molto recente. Infatti, la spiaggia si formò solo nel 1962 in seguito ad uno smottamento.

Oppure l’Isola di Sant’Antioco che è la più grande della regione, nonché la quarta per superficie di tutta Italia. Questa soleggiata destinazione mediterranea è rinomata soprattutto per le sue ampie spiagge chiare ed incontaminate e per le numerose testimonianze archeologiche dei vari popoli che nel corso dei secoli hanno governato la regione.

In più, grazie alla sua abbondante fauna marina, si tratta di una delle mete sarde più gettonate dove dedicarsi al pescaturismo e alle immersioni subacquee.

La Calabria

Oltre alla Sardegna, anche la bellissima Calabria offre numerosi posti da visitare in questa estate. E per una vacanza in Calabria non si possono non considerare Praia a Mare e Scalea. Il borgo antico di Scalea è una tappa importante, con il Capo Scalea che racchiude cale nascoste, circondate dalla vegetazione che arriva sul mare. Da qui partono anche gli itinerari al Parco Nazionale del Pollino.

Roseto Capo Spulico, invece, si trova sulla costa ionica ed è conosciuta per la spiaggia sovrastata da una fortezza medievale posta su un’altura rocciosa. Le acque delle zone ioniche settentrionali sono limpidissime (a causa anche della bassa densità abitativa). Tutta l’area di Capo Rizzuto può essere esplorata sia da terra che dal mare.

Qui, i fondali di grande bellezza hanno portato alla costituzione di un parco marino e a Le Castella i colori del mare riflettono la bellezza del castello a pelo d’acqua.