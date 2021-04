Unison acquisisce PRICE® Systems per espandere le proprie capacità e la propria presenza globale

Le impareggiabili risorse di Model-Based Cost Engineering™ (MBCE™) di PRICE System vanno a completare le piattaforme software aziendali di Unison

DULLES, Va., 22 aprile 2021 /PRNewswire/ — Unison, fornitore leader di software per il Contract Management, il Program Management, le acquisizioni e gli insight per gli appaltatori governativi e le agenzie federali, ha annunciato oggi l’acquisizione di PRICE Systems, LLC, fornitore leader globale del software avanzato Model-Based Cost Engineering™ per l’assistenza decisionale.

Insieme, Unison e PRICE Systems saranno al servizio delle missioni governative, dei professionisti delle acquisizioni, degli appaltatori governativi e dei produttori più avanzati al mondo.

“I programmi mission-critical dei nostri clienti continuano a crescere in maniera più complessa. Le best practice, la leadership di pensiero e l’impareggiabile software basato sui dati di PRICE Systems sono il mezzo migliore per gestire la complessità e ridurre i rischi”, ha dichiarato Reid Jackson, Chief Executive Officer di Unison.

“Combinando il software aziendale e la Insight Platform di Unison con le nostre analisi avanzate, i nostri algoritmi e il nostro software di modellazione potremo offrire una serie di nuovi vantaggi e risorse alle maggiori organizzazioni”, ha dichiarato Tony DeMarco, Chief Executive Officer di PRICE Systems.

Informazioni su PRICE Systems

PRICE® fornisce supporto decisionale basato sui dati e software analitico, potere predittivo e stime sicure. Da oltre 45 anni, le organizzazioni governative di tutto il mondo, i loro partner fornitori e i principali produttori commerciali si affidano alle competenze comprovate e in costante sviluppo, alle best practice e al software di calcolo dei costi basato sulla ricerca di PRICE. PRICE MBCE™ consente a ingegneri, esperti di pricing e leader di programmi e BD di valutare costi, programmi e rischi in modo più rapido, accurato e coerente.

PRICE Systems ha sedi negli Stati Uniti in New Jersey, Ohio, e a livello internazionale in Francia, Regno Unito e Germania.

Informazioni su Unison

Il software sicuro cloud e on-premise, il marketplace e i prodotti informativi di Unison supportano oltre 200.000 utenti tra i principali appaltatori federali, le agenzie ministeriali degli Stati Uniti e i principali programmi DoD. Tutti i software di sviluppo e assistenza sono forniti negli Stati Uniti.

Da oltre 30 anni Unison dispone di software e soluzioni di analisi avanzati per aiutare i clienti a raggiungere in modo efficiente i propri obiettivi. Unison ha sede a Dulles, VA, con uffici a Tysons Corner, VA, Clearfield, UT e San Diego, CA.

