Ultimo: il tour negli stadi viene spostato al 2022

A causa della persistente situazione di emergenza sanitaria in corso, il TOUR NEGLI STADI di Ultimo, prodotto da Vivo Concerti, previsto per il 2021, viene spostato all’estate 2022.

Il nuovo calendario sarà comunicato nelle prossime settimane. I biglietti già acquistati resteranno validi per le nuove date.

Per i possessori di biglietti di una delle date è previsto uno sconto del 50% sul prezzo di “Buongiorno vita – L’evento”, l’appuntamento in streaming su LIVENow previsto per giovedì 22 aprile alle ore 21:00.

Durante lo show, prodotto da Vivo Concerti, Ultimo si esibirà dal Parco archeologico del Colosseo e presenterà in anteprima assoluta “Buongiorno vita”, il suo nuovo singolo, in uscita venerdì 23 aprile alle 01:00 su tutte le piattaforme digitali e in radio, oltre a proporre alcuni dei suoi brani di repertorio.