Uccide moglie, figlio disabile e padroni di casa: poi si spara

Uccide la moglie, il figlio disabile e i padroni di casa e poi si spara al volto ferendosi gravemente. E’ successo a Rivarolo Canavese, in provincia di Torino (VIDEO). A scoprirlo sono stati i carabinieri della Compagnia di Ivrea che, intorno alle 3.15 di stanotte, all’interno di una abitazione privata hanno trovato quattro persone morte nelle ore precedenti, uccise da colpi di arma da fuoco esplosi da un pensionato. L’uomo, mentre i carabinieri cercavano di entrare nell’appartamento attraverso il balcone con l’aiuto dei Vigili del Fuoco, si è sparato al volto rimanendo gravemente ferito. Le vittime sono la moglie e il figlio disabile del pensionato, nonché una coppia di anziani coniugi proprietari dell’abitazione, che vivevano nell’appartamento posto al piano di sopra. Per l’omicidio è stata utilizzata una pistola regolarmente detenuta. Il ferito è stato trasportato in ospedale a Torino in gravi condizioni.