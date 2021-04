Tutte le caratteristiche della nuova Seat Ibiza

Seat ha rinnovato l’immagine della Ibiza, rivisitando il look esterno, rivoluzionando gli interni e aggiungendo nuovi livelli di connettività e di sistemi di assistenza.

Con il restyling, la quinta generazione intende conservare questa attitudine vincente come modello protagonista del segmento in Europa.

Fin dal suo debutto nel 1984, SEAT Ibiza è stata uno dei principali pilastri del successo della Casa spagnola.

Dopo 37 anni, cinque generazioni e quasi 6 milioni di unità vendute, è il modello SEAT di maggior successo mai uscito dalla linea di produzione.

Le novità della Seat Ibiza

ESTERNI RIVISITATI. La nuova SEAT Ibiza aggiunge un design esterno rinnovato per migliorare un look già caratteristico: integra di serie la tecnologia completamente LED per offrire una migliore visibilità a fronte di un consumo energetico inferiore. Il nuovo design dei cerchi in lega rinnovano il look, mentre il nome del modello in grafia a mano sul posteriore e il nuovo logo SEAT in rifinito con una cromatura in due tonalità aggiungono un tocco di raffinata eleganza alla vettura.

RIVOLUZIONE NELL’ABITACOLO. All’interno, la rinnovata SEAT Ibiza sfoggia una vera e propria rivoluzione del design rispetto alla versione precedente. Un nuovissimo cruscotto morbido al tatto (soft touch) con un sistema di infotainment a display centrale sospeso di più ampie dimensioni, posizionato ora più in alto per migliorare l’ergonomia, e un nuovo volante multifunzione rivestito in pelle Nappa, sottolineano il nuovo linguaggio stilistico degli interni e ravvivano l’abitacolo, conferendo un tocco di personalità in più.La nuova tecnologia di illuminazione che mette in risalto le prese d’aria ridisegnate accentua ulteriormente il carattere della vettura.

CONNESSA ALLA VITA MODERNA. SEAT Ibiza è completamente connessa con connettività sia a bordo (in-car) sia fuori (out-car) dalla vettura: include il sistema Wireless Full Link, ovvero senza cavi, rendendo disponibili quindi Android Auto e Apple CarPlay nell’abitacolo, mentre SEAT CONNECT migliora la connettività fuori dalla vettura. Gli utenti possono interagire con i nuovi sistemi infotainment da 8,25” e 9,2’’ tramite il riconoscimento vocale naturale che si attiva alla voce “Hola, Hola”.

PIÚ SICURA ANCORA. Con l’introduzione di nuovi sistemi di assistenza al conducente come il Travel Assist, la nuova Ibiza gestisce la guida in modo semi-automatico. Con l’introduzione di altri sistemi come Lane Assist, Side Assist, Traffic Sign Recognition (riconoscimento segnaletica stradale) e High Beam Assist (assistente luci abbaglianti), la nuova SEAT Ibiza è equipaggiata con sistemi di sicurezza ai vertici della categoria.

PROPULSORI: BENZINA E METANO. L’offerta della versione rinnovata della SEAT Ibiza includerà sei diversi propulsori, benzina e metano, in grado di erogare tra 80 e 150 CV.

LA STORIA DI SUCCESSO. Dal suo debutto nel 1984, sono state vendute quasi 6 milioni di SEAT Ibiza, che è diventata così uno dei modelli chiave del marchio. Numeri questi che con la versione rinnovata della compatta, sono destinati a salire ulteriormente.

CREATED IN BARCELLONA. La nuova SEAT Ibiza è interamente creata a Barcellona: progettata, sviluppata e prodotta presso lo stabilimento del brand spagnolo a Martorell, nei pressi di Barcellona.