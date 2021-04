Tumori, accordo Medtronic- Ieo su trattamento dolore

Siglato il primo accordo in Italia di procurement basato sul valore nel trattamento del dolore cronico per i pazienti oncologici tra Medtronic, azienda specializzata in tecnologie mediche e l’Irccs Istituto europeo di oncologia di Milano. Si tratta del primo esempio nel nostro Paese di un programma di condivisione del rischio nel trattamento di pazienti oncologici che hanno sviluppato un dolore cronico a seguito del trattamento chirurgico o farmacologico di questa patologia che ogni anno colpisce in Italia oltre 377.000 persone. Un primo passo che contribuisce alla trasformazione verso una sanità basata sul valore, ponendo al centro il paziente e i suoi bisogni – si legge in una nota – in un sistema sanitario che oggi paga per volumi di prestazioni, con uno dei centri di riferimento per la gestione dei pazienti oncologici come l’Ieo che da sempre si dota di tecnologie all’avanguardia e che è uno dei centri di riferimento europei nella cura dei pazienti oncologici. Grazie all’accordo di Value Based procurement, Medtronic condivide con l’Ieo – dettaglia la nota – il rischio nei casi in cui le terapie per il trattamento del dolore cronico post chirurgico dei pazienti oncologici possa non portare a raggiungere i risultati attesi. Questo sarà possibile grazie alla raccolta e alla certificazione degli esiti della procedura.