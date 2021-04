Superlega, Salvini: “Il denaro non è tutto”

“Il denaro non è tutto”, “il calcio e lo sport sono di tutti”. Così il leader della Lega Matteo Salvini sull’idea della Superlega annunciata dai 12 prestigiosi club europei, compresi Inter, Juve e Milan. “Da tifoso milanista, dovrei essere contento che la mia squadra possa partecipare ad una Superlega europea, incassando un sacco di soldi, a prescindere da merito, impegno e risultati – dice – Ma, da sportivo e da italiano, dico che il denaro non è tutto, e i milioni non sono sufficienti per azzerare simboli, storia, merito, cuore e passione”. “Il calcio e lo sport sono di tutti – conclude – non di pochi privilegiati. Mi piacciono le vittorie conquistate con il sudore sul campo, non quelle comprate coi milioni in Borsa”.