Superlega, “Ceferin out”: la protesta vola sui social

Dopo il caos Superlega non sono solo i club ribelli a finire nel mirino del popolo del web. E se Aleksander Ceferin vorrebbe escludere Real Madrid, Barcellona, Milan e Juventus dalla Champions League, sui social sono in tanti a chiedere un suo passo indietro. L’hashtag #CeferinOut vola su Twitter e la protesta si estende ovviamente a tutta la Uefa come organizzazione. In Spagna sono soprattutto i tifosi del Real Madrid ad alimentare la sommossa social contro il presidente Uefa, in Italia quelli della Juventus. A volte le due cose si mischiano: “#Ceferinout. Atto di fede”, scrive un utente pubblicando gli stemmi di Juve e Real e la scritta: “Toghether”. “Ogni juventino dovrebbe ribellarsi a questo modo di porsi rispetto a club che hanno fatto la storia del calcio”, scrive un altro tifoso bianconero.

E ancora: “Dunque riassumiamo. Il calcio appartiene ai tifosi. I tifosi dicono #CeferinOUT. C’è altro da aggiungere Aleksander? Ah, sì…chiudi la porta quando esci”; “Il calcio è nostro non tuo. Hai fatto arrabbiare i tifosi sbagliati. Hai fatto arrabbiare le squadre sbagliate”; “Incredibile! L’hashtag #CeferinOut sta spopolando su Twitter ed è trend topic in Spagna e Italia. La Uefa parlava di ‘calcio del popolo’? Eccone la risposta!”; “Il calcio appartiene ai tifosi. I tifosi dicono #CeferinOUT”. Non mancano le provocazioni o le critiche all’Inter, che per prima in Italia si è chiamata fuori dal progetto Superlega. Ma a prescindere da come andrà a finire la questione delle sanzioni, a giudicare dal tenore dei commenti i tifosi anti Ceferin sembrano intenzionati a prolungare ancora a lungo la protesta.