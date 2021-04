“Stessa stanza dello spritz”, Taylor Mega vola in Egitto

Coincidenza strana. Stranissima. Taylor Mega, la regina dei social con 2,5 milioni di followers, è in trasferta in Egitto. Stessa stanza dello spritz famosissimo durante un collegamento con Barbara d’Urso.

Il motivo? Sta lanciando la nuova campagna di costumi e ha scattato uno shooting per pubblicizzarli. Una vera bomba sexy, oltre che imprenditoriale: Taylor sarebbe finita tra i papabili concorrenti del Grande Fratello vip. “Non lo farei mai. Ho bisogno di spazi, di correre, dei miei allenamenti. E poi come faccio con le aziende che ho lanciato?”, dice Taylor Mega in collegamento con RTL102.5 News.

“Servirebbe una mia sosia che va in giro con Francesco Riviera, che si occupa alla grande della gestione delle mie aziende e dei brand che abbiamo lanciato”, dice l’influencer. Che si sta occupando anche di una linea di costumi, oltre al progetto Mega fitness.

“Ho dato lavoro a tante ragazze e ragazzi”, continua. “Fotografi, insegnati di yoga e molto altro”. Infatti, lo staff di Taylor è molto ricco, ma serve sempre la sua immagine. Per la prima volta, però, l’imprenditorice svela un segreto: “Qui con me in Egitto c’è Francesco Riviera. E’ lui che si occupa del marketing”, continua in collegamento con RTL102.5 News. Infatti si tratta di un vero e proprio guru della comunicazione, che è l’ombra di Taylor Mega.

“Il suo modello di business è molto chiaro”, racconta Riviera. “Ora lanceremo i costumi e poi ci sono tanti altri progetti all’orizzonte, ma non possiamo ancora dire molto”. Taylor, invece, non pensa alla tv. “Non farei la conduttrice, ma preferisco solo occuparmi di sport. E basta”, dice. Intanto, da tempo, continuano ad andare in onda le repliche di Ciao Darwin in cui lei è madrina del mondo della Rete. “Bene così, minimo sforzo. Massima resa”, conclude.