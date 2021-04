Spotify, arriva un nuovo assistente vocale

Uno dei servizi di streaming musicale più amati in assoluto da giovani e meno giovani, il noto Spotify, si sta preparando a quella che può essere definita una novità inaspettata sotto tutti i punti di vista: il lancio di un assistente vocale, pronto a farsi carico di tutte le nostre richieste in ambito musicale.

La news, messa in evidenza dal portale GSMarena, riguarda lo sviluppo di un algoritmo che aiuterà gli ascoltatori Spotify a riordinare le proprie playlist, così come ricercare nuovi album e singoli da tenere d’occhio senza necessariamente scriverne il nome nel campo di ricerca disponibile all’interno dell’app.

Una funzione attesa da molti, soprattutto da coloro che ascoltano musica durante una piacevole camminata o mentre si è impegnati in attività che non ci consentono di scrivere. Il funzionamento dell’assistente vocale in questione sarà molto semplice, non trattandosi di un sistema particolarmente diverso dai noti Alexa e Siri.

Il materiale di ricerca, ovviamente, è limitato a podcast, canzoni e audiolibri caricati sulla piattaforma: con il comando vocale “Hey Spotify” potremo dare il via alla ricerca di tutto il database disponibile, che verrà completata in pochi secondi.

C’è infine un punto di vista importante di cui tener conto: visti i ricorrenti episodi di violazione della privacy da parte di alcuni assistenti vocali mainstream, il team di Spotify ha cercato di introdurre un meccanismo di ascolto della nostra voce più discreto ed evoluto: il riconoscimento del comando avverrà solo a schermo sbloccato, e non quando il nostro smartphone è in standby, in modo da minimizzare la quantità di dati vocali registrati.

La novità arriverà a breve e sarà aperta agli utenti Spotify free così come a quelli premium, senza alcuna discriminazione: vedremo presto come evolverà nel tempo accogliendo tanti altri comandi vocali magari dedicati alla ricerca per genere e anno di lancio dei brani che più amiamo.