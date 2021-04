Sparatoria in scuola Tennessee: “Morto uno studente”

Uno studente è stato ucciso in una sparatoria in una scuola in Usa, un liceo del Tennessee. Secondo quanto reso noto dal dipartimento di polizia di Knoxville la sparatoria è avvenuta alla Austin-East Magnet High School. Ferito un agente addetto alla sicurezza del liceo.

Il dipartimento di polizia offre, sulla sua pagina Facebook, una prima ricostruzione di quanto accaduto, dicendo che verso le “15.15, ora locali, gli agenti hanno risposto a una chiamata per la presenza di un soggetto maschile che era armato nella scuola”.

Dopo che gli agenti si sono avvicinati “sono stati esplosi colpi” e l’agente di sicurezza “è rimasto colpito almeno una volta”. Nel rapporto della polizia si aggiunge che uno studente maschio “è stato dichiarato morto sul colpo, mentre un altro è stato arrestato”. “Non vi sono altre persone rimaste colpite”, conclude il rapporto confermando che l’agente ferito “non è in pericolo di vita”.