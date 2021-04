Sparatoria a Indianapolis, “numerose vittime”

Paura nelle ultime ore a Indianapolis. La Cbs che cita notizie della Wttv riporta di una sparatoria avvenuta in una struttura della FedEx nella zona sudovest della città, vicino all’Indianapolis International Airport. L’Indianapolis Metropolitan Police Department ha reso noto che gli agenti hanno riferito di “numerose vittime”. Secondo le dichiarazioni di una portavoce ai giornalisti, il presunto aggressore si sarebbe tolto la vita. “Non riteniamo ci sia una minaccia attiva per la comunità in questo momento”, ha detto. La polizia non conferma il bilancio dei feriti, ma solo che diverse persone sono state trasferite in ospedale, scrive l’Indianapolis Star, mentre non ci sono per ora notizie sulle vittime.