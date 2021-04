Sostenibilità, Della Vedova (Enel): ‘La finanza green è un valore’

“Dal 2017 anche la finanza di Enel ha deciso di guardare alla finanza sostenibile, una finanza che deve parlare con il business e in cui vediamo valore. E’ all’interno del business” perché “le imprese sostenibili sono meno rischiose e per questo dovrebbero avere un costo del debito più basso”. Così Nicole Della Vedova, Head of Corporate Finance di Enel, in occasione del webinar “Green Finance: the path towards a sustainable economy” organizzato dal Centro Studi Americani.