Un nuovo brevetto di Lenovo Beijing Co. Ltd. mostra come lo smartphone Lenovo progettato dall’azienda che sta valutando lo sviluppo di un dispositivo in cui lo schermo si estende su entrambi i lati del dispositivo.

L’indiscrezione arriva dal portale Letsgodigital che ha pubblicato alcune anteprime.

Smartphone Lenovo con display super curvo

Si tratta di un brevetto di design che è stato richiesto il 27 settembre 2020 presso la China National Intellectual Property Administration (CNIPA). La documentazione è stata rilasciata oggi, 13 aprile 2021, e include non meno di 75 immagini, che mostrano 10 varianti di design.

Tutti i modelli di telefoni proprietari di Lenovo hanno un cosiddetto display super curvo. In altre parole, entrambi i lati del dispositivo sono costituiti da una superficie dello schermo. La curvatura continua ancora di più come con un display a cascata. Solo nella parte posteriore non è disponibile il display. Di conseguenza, non c’è spazio per i pulsanti fisici sui lati del dispositivo.

I modelli differiscono in termini di sistema di telecamere, questo vale sia per la fotocamera selfie che per il sistema di telecamere sul retro. Il primo modello ha il design più semplice. Questo dispositivo ha una fotocamera perforata e una tripla fotocamera sul retro, con un design della fotocamera simile al Lenovo K12, che è stato rilasciato in Cina alla fine dello scorso anno.

Con il secondo modello, nessuna fotocamera frontale è visibile, questo dispositivo ha una fotocamera selfie sotto lo schermo. Il sistema della telecamera posteriore è lo stesso del primo modello. Successivamente, lo stesso modello è stato ripreso anche con una fotocamera a doppia perforazione, che si trova nell’angolo in alto a sinistra.

Gli altri modelli hanno tutti una fotocamera quadrupla, che si trova nell’angolo in alto a sinistra. Il layout del sistema di telecamere varia in base al modello, alcuni modelli includono anche una telecamera con zoom periscopico. L’immagine sopra offre una buona panoramica delle diverse varianti di design.

Trattandosi di un brevetto di design, alcune questioni, come le specifiche e le funzioni, rimangono sottoesposte. Lenovo probabilmente vuole anche aggiungere la funzionalità touch ai lati, in modo che i pulsanti fisici possano essere sostituiti da pulsanti touch.

C’è una chiara tendenza tra i produttori di telefoni cinesi ad adottare display curvi.

Mentre il concorrente Samsung utilizza sempre più uno schermo piatto, come il Samsung Galaxy S21 e il Note 20 , i produttori cinesi spesso optano per display arrotondati. Da una leggera curva a display a quattro curve che sono arrotondati su tutti e quattro i lati.

A tale riguardo, non è escluso che in futuro vengano rilasciati anche smartphone Lenovo con display super curvo.

Visualizza qui il brevetto degli smartphone Lenovo con display super curvo.