Smartphone BlackBerry 5G con tastiera (modello 2021)

Il produttore canadese di smartphone BlackBerry è all’alba di una nuova era.

L’anticipazione arriva da Letsgodigital, portale specializzato in anticipazioni tecnologiche.

Blackberry: la situazione

L’anno scorso, il licenziatario cinese TCL ha annunciato che avrebbe smesso di vendere i telefoni BlackBerry.

Il contratto di licenza quadriennale era scaduto. Ovviamente, questo ha sollevato molte domande sul futuro del marchio Blackberry. È diventato subito chiaro che la società americana OnwardMobility ha rilevato i diritti di licenza.

OnwardMobility ha rilasciato un comunicato stampa dicendo:

“Nella prima metà del 2021, rilasceremo uno smartphone Android 5G BlackBerry con tastiera fisica in Nord America ed Europa”.

Per progettare e produrre gli smartphone BlackBerry, l’azienda ha stipulato una partnership esclusiva con il produttore di smartphone Android FIH Mobile Limited, una sussidiaria di Foxconn.

Il mese scorso, il quotidiano economico Nikkei Asia ha pubblicato un’ampia intervista a Peter Franklin, CEO di OnwardMobility (ed ex dipendente Microsoft). La pubblicazione ha mostrato che il nuovo smartphone BlackBerry non solo supporterà il 5G e una tastiera fisica, ma OnwardMobility intende anche integrare una fotocamera top di gamma. Questo è piuttosto notevole, poiché la fotocamera non è mai stata una punta di diamante per gli smartphone aziendali BlackBerry.

Naturalmente, OnwardMobility presterà un’attenzione particolare anche alla protezione dei dati e alla privacy, per le quali è richiesto l’aiuto di una società di sicurezza informatica esterna. Maggiori dettagli saranno rivelati nei prossimi mesi, ha riferito Franklin.

BlackBerry Key 3 con tripla fotocamera

Sulla base di tutte le informazioni fino ad oggi disponibili, la graphic designer Jermaine Smit, alias Concept Creator , ha progettato uno smartphone BlackBerry 5G con una tastiera fisica in collaborazione con LetsGoDigital. Riguarda il BlackBerry Key 3, il successore del BlackBerry Key 2 rilasciato da TCL nel 2018 .

Laddove il suo predecessore aveva una doppia fotocamera, il Key 3 progettato da Jermaine è dotato di una tripla fotocamera, in linea con i modelli di punta di altri produttori. Il design caratteristico con lo schermo arrotondato e la cornice stretta per la fotocamera anteriore è rimasto intatto, come si può vedere anche nel video di YouTube qui sotto.https://www.youtube.com/embed/rPJ9cLPwuaw

Sfortunatamente, al momento, si conoscono pochi dettagli sulle specifiche di questo nuovo dispositivo. Siamo anche ancora all’oscuro del nome del modello. Poiché sarà il primo smartphone BlackBerry di OnwardMobility, non è disponibile nemmeno alcun materiale di confronto. Naturalmente l’azienda cercherà di onorare i punti di forza di BlackBerry, in modo da poter offrire all’utente business una valida alternativa Android.

Tuttavia, non si sa ancora come sarà nella pratica, a parte il fatto che viene scelta una tastiera fisica, al fine di aumentare la produttività. Questa sarà sicuramente una caratteristica che molti fedeli utenti BlackBerry apprezzeranno. Sarà anche il primo telefono 5G del marchio.

Sono passati ormai tre mesi e mezzo dal 2021. Se la società riuscirà a mantenere il suo programma iniziale, il nuovo telefono BlackBerry sarà annunciato ufficialmente per i mercati americano ed europeo entro tre mesi. Col tempo, il dispositivo verrà rilasciato anche in Asia. Al momento, non sono note informazioni sui prezzi.

BlackBerry nel corso degli anni

BlackBerry è stato molto popolare tra gli utenti business per molti anni ed è stato in grado di distinguersi dagli altri marchi con il proprio software e l’implementazione di una tastiera fisica. A causa della crescente concorrenza, il produttore canadese ha deciso di interrompere la produzione di smartphone BlackBerry nel 2016, dopodiché l’attenzione si è spostata su software e servizi di sicurezza intelligenti.

TCL ha acquisito la licenza per la produzione e la vendita di smartphone BlackBerry. A causa di risultati deludenti, TCL ha deciso di non rinnovare l’accordo dopo un periodo di quattro anni.

OnwardMobility, d’altra parte, vede molte opportunità per il caratteristico BlackBerry. In collaborazione con FIH Mobile Limited, la società si impegna a far rivivere BlackBerry. Nel prossimo periodo sentiremo senza dubbio di più sullo smartphone BlackBerry 5G in fase di sviluppo.