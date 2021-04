Serie A, Costa: “Possibile apertura stadi in ultime due giornate”

Da maggio, nelle zone gialle, dovrebbe tornare il pubblico negli stadi, anche se in numero limitato. Per quanto riguarda il calcio, al momento vi è certezza solo per gli Europei 2021 allo stadio Olimpico di Roma. Ma per sottosegretario alla Salute Andrea Costa, si potrebbe pensare anche alle ultime due giornate di Serie A. “Se siamo in grado di garantire il 25%” di pubblico allo stadio Olimpico di Roma per la partita Italia-Turchia degli Europei “l’11 giugno, bisognerebbe fare una riflessione sulla finale di Coppa Italia e magari sulle ultime due giornate di campionato, con un’affluenza del 15%”, ha affermato Costa ospite del programma ‘L’imprenditore e gli altri’ su Cusano Italia Tv.