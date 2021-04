Scuola, “vaccinato oltre 80% del personale”

Rispetto a quando si è chiuso le scuole “quello che è cambiato è il numero di persone vaccinate nel Paese” contro il covid “e sicuramente il numero di operatori scolastici vaccinati che adesso è molto elevato, siamo oltre l’80%”. Lo ha detto a Buongiorno, su Sky TG24 il presidente dell’Associazione nazionale Presidi Antonello Giannelli.

“Questi – ha aggiunto – sono i parametri modificati: per quanto riguarda altre condizioni, come l’esistenza di un piano di screening degli studenti e la messa in sicurezza dei mezzi di trasporto pubblici, devo dire che non registro particolari passi avanti”.