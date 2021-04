Scontro tra auto e furgone, 4 morti nel ragusano

Tragico bilancio di quattro vittime in seguito a un incidente stradale nel ragusano. La tragedia è avvenuta sulla strada provinciale 20 tra Comiso e Santa Croce Camerina, all’altezza del bivio per Vittoria. In base alle prime ricostruzioni a perdere la vita sono state quattro persone che erano a bordo di un’auto finita, per cause da accertare, contro un furgone. Due persone sarebbero morte sul colpo, le altre due, invece, estratte ancora vive dai vigili del fuoco, sono morte poco dopo.