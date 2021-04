Save Our Squad: confermata la nuova serie TV con David Beckham

È ufficiale: è in arrivo una serie Tv (girata con il format della docu-serie) con David Beckham, ex calciatore della nazionale Inglese e stella del Manchester United.

La serie arriverà in data ancora da precisare sulla sempre più popolare piattaforma streaming Disney, che a colpi di esclusive(come le nuove serie Tv dedicate all’universo di Star Wars e al MCU), e anche grazie al recente arrivo del nuovo servizio Star, che aggiunge al catalogo migliaia di ore di programmi televisivi e film prodotti dagli studi creativi Disney, tra cui anche Fox 20th Century Studios, inizia ad essere una degna concorrente delle piattaforme più diffuse come Netflix e Amazon Prime Video.

Save our squad vedrà l’ex calciatore David Beckham nelle vesti di allenatore di una squadra dilettantistica dell’East London, dove è cresciuto e ha iniziato a tirare i primi calci ad un pallone.

Qui, sui campi dove è iniziato il suo amore per lo sport, Beckham si troverà ad allenare una squadra in lotta per non retrocedere. E chi meglio di una leggenda del calcio inglese nel ruolo di mentore?

David Beckham, nato nel 1975, è cresciuto nei sobborghi di Londra.

Da ragazzo ha fatto molti provini con grandi squadre di Premier League e seconda divisione inglese, fino a quando, a soli 16 anni, ha firmato un contratto con il reparto giovanile del Manchester United.

Dopo la gavetta e qualche prestito, nel 1995, a 19 anni, esordisce con la prima squadra, e da allora la sua stella non ha più smesso di brillare.

Ha giocato con i Red Devils fino al 2003, il suo talento e i successi della squadra gli hanno permesso di entrare nella cosiddetta “Class of ‘92”, un gruppo di calciatori in forza in quegli anni al Manchester United, composto da alcuni delle più grandi leggende del calcio inglese e non: oltre a Beckham ,Ryan Giggs (Galles) , Nicky Butt, Paul Scholes, Gary Neville e Phil Neville. Tutti cresciuti nelle giovanili dello Man United e che si sono poi affermati nel calcio dei grandi, fino alla conquista dello storico Treble (vittoria di Premier League, FA Cup e Champions League) nel 1999.

Successivamente, Beckham ha giocato per molte altre squadre in giro per il mondo, alcune tra le più famose dei palcoscenici internazionali come Real Madrid, PSG e Milan per poi chiudere la sua carriera proprio in Francia, al Paris Saint Germain. Oggi, David Beckham è presidente dell’Inter Miami, squadra che milita nel massimo campionato calcistico statunitense. Insomma, di sicuro una personalità di spessore e con un esperienza unica che avrà molto da trasmettere ai giocatori a cui farà da mentore.

Per vedere i contenuti disponibili su Disney + è necessario sottoscrivere un abbonamento, del costo annuale di 89,99 euro oppure 8,99 euro/mese. La piattaforma si può vedere comodamente dal computer portatile , Mobile, Console o sulle Smart TV di ultima generazione, e oltre a Save Our Squad, che arriverà nel 2022, ad oggi su Disney Plus si possono vedere serie tv molto popolari come The Mandalorian e Wanda&Vision.