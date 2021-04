Samsung S21 FE uno smartphone Galaxy per i giovani

Samsung si rivolge ai giovani con il Galaxy S21 FE. Uno smartphone elegante e veloce con una fotocamera selfie ad alta risoluzione a un prezzo ragionevole.

L’anticipazione arriva da Letsgodigital, che svela alcuni dettagli oltre al rendering del prodotto che sarà il successore del Galaxy S20 Fe.

Un dispositivo che, con ogni probabilità, sarà presentato ad agosto.

Il mese scorso vi avevamo già illustrato alcune possibili anticipazioni, oggi torniamo con qualche altra novità. Non soltanto cromatica 🙂

Sulla base di tutte le informazioni che da allora sono diventate disponibili, il graphic designer olandese Jermaine Smit, alias Concept Creator , ha progettato un modello aggiornato del Samsung S21 Fan Edition.

Smartphone Samsung Galaxy S21 FE 5G

Samsung ha apportato una serie di modifiche notevoli quest’anno per essere in grado di commercializzare la serie S in modo più economico. I punti in cui il Galaxy S21 si è deteriorato sono lo schermo piatto con risoluzione Full HD + e l’alloggiamento in plastica. Una per una funzionalità che abbiamo visto anche con l’S20 FE. Quindi la domanda è quale differenza farà Samsung quest’anno tra l’S21 e l’S21 FE più economico. Logicamente, il nuovo modello sarà nuovamente dotato di uno schermo con risoluzione Full HD + e di un pannello posteriore in plastica.

Sembra che Samsung apporterà poche modifiche al design del Samsung S21 FE, rispetto allo scorso anno. Sebbene il sistema di telecamere degli altri modelli della serie S sia stato dotato di un design nuovo e alla moda, il sistema a tripla telecamera del modello FE più economico sembra avere un aspetto meno lussuoso. Di conseguenza, questo smartphone sembra un po ‘meno controverso rispetto agli altri modelli S21, ma è possibile risparmiare sui costi.

Il modulo fotocamera ha lo stesso colore della custodia e il flash è posizionato all’esterno del modulo fotocamera. Grazie a queste modifiche, sarà ancora visibile una differenza sufficiente tra il modello 2020 e 2021. Molto probabilmente la fotocamera selfie perforata posizionata centralmente verrà mantenuta.

Il modello 2021 è mostrato da tutti i lati nel video di YouTube qui sotto. Jermaine ha scelto di progettare il Galaxy S21 Fan Edition in cinque colori di alto profilo; nero, blu, verde, rosa e viola.https://www.youtube.com/embed/A_C6ZRomwSc

Con la Fan Edition, Samsung vuole attirare i giovani, quindi l’S20 FE è stato rilasciato lo scorso anno in non meno di 6 colori scintillanti. Si può quindi presumere che Samsung offrirà anche diverse opzioni di colore per il nuovo modello. Voci precedenti suggeriscono che un modello bianco e grigio della S21 Fan Edition apparirà oltre a un modello verde, viola e rosa.

Un altro punto in cui il design sembra differire dallo scorso anno è il posizionamento della scheda SIM. La sim va con ogni probabilità inserita nella parte inferiore del dispositivo, in linea con gli altri modelli S21. Proprio come gli altri modelli della serie S, anche il Samsung S21 FE sarà dotato di un grado di protezione IP68, che rende il dispositivo resistente alla polvere e all’acqua.

Secondo OnLeaks , questa volta lo schermo sarà leggermente più piccolo rispetto allo scorso anno. Sarebbe un display AMOLED da 6,4 pollici, invece di 6,5 ”. Sfortunatamente non sono state annunciate ulteriori specifiche del display. Tuttavia, si può presumere che lo schermo dell’S21 FE supporterà l’elevata frequenza di aggiornamento di 120 Hertz, presumibilmente non è una frequenza di aggiornamento adattiva, come nel caso dell’S21 Ultra . La risoluzione del display di 1080 × 2400 pixel rimarrà molto probabilmente la stessa.

Samsung S21 FE con fotocamera selfie ad alta risoluzione

Poiché Samsung si rivolge ai giovani con la Fan Edition, verrà prestata particolare attenzione anche alla fotocamera selfie. Sebbene l’S21 e l’S21 + abbiano entrambi una scarsa fotocamera frontale da 10 megapixel, molto probabilmente l’S21 FE avrà una fotocamera selfie da 32 megapixel, proprio come l’anno scorso.

Al momento, non sono note informazioni sulla risoluzione della fotocamera sul retro. Non è certo inconcepibile che il sistema di telecamere rimarrà lo stesso dell’anno scorso. La S20 Fan Edition è dotata di una fotocamera grandangolare da 12 megapixel, una fotocamera ultra grandangolare da 12 megapixel e una telecamera da 8 megapixel con zoom ottico 3x.

Come gli altri smartphone della serie S 2021, anche la nuova Fan Edition sarà alimentata dal chipset Exynos 2100. In alcune parti del mondo verrà distribuito Qualcomm Snapdragon 888. Si prevede che il nuovo telefono 5G sarà dotato di memoria RAM da 6 GB / 8 GB e memoria di archiviazione da 128 GB / 256 GB.

Non è noto se sarà possibile espandere la memoria. Con gli altri modelli S21, Samsung ha scelto di non costruire più uno scomparto per schede di memoria microSD. Questa modifica può essere implementata anche nel modello FE.

Non ci aspettiamo cambiamenti significativi nel campo della batteria e della ricarica rapida. Il Galaxy S20 FE ha una batteria non rimovibile da 4.500 mAh e supporta la ricarica cablata da 25 W e la ricarica wireless da 15 W. Se la capacità della batteria dell’S21 FE rimane la stessa, la durata totale della batteria probabilmente migliorerà leggermente, perché si tratta di un display leggermente più piccolo.

Samsung probabilmente non includerà un caricabatterie o tappi per le orecchie nella confezione di vendita. Sebbene i nuovi modelli della serie A, come l’ A52 e l’A72 , siano ancora forniti con un caricabatterie, ciò non si applica agli ultimi modelli della serie S. È quindi plausibile che l’S21 FE venga fornito anche senza caricatore.

Prezzo e disponibilità del Samsung S21 Fan Edition

Samsung dovrebbe rilasciare sia un modello 4G che 5G della nuova Fan Edition. Nessuna informazione concreta è ancora nota sul prezzo. In base ai prezzi degli altri modelli S21, si può presumere che l’S21 FE in ogni caso non diventerà più costoso.

L’anno scorso, l’S20 FE ha ottenuto un prezzo di partenza di € 650 (4G / 128 GB) e € 750 (5G / 128 GB). Una differenza significativa rispetto all’S20, venduto non meno di 250 euro in più. Tuttavia, il nuovo modello, l’S21, costa 150 € in meno rispetto al suo predecessore al momento del lancio. È possibile che Samsung veda un’opportunità per commercializzare la nuova Fan Edition un po ‘più economica, sebbene l’S20 FE avesse già un prezzo molto competitivo. Quindi non ci aspettiamo che possa essere concesso lo stesso sconto di € 150, ma forse Samsung può ottenere altri € 50 di sconto, che equivarrebbe a un prezzo al dettaglio suggerito di € 600 (4G / 128GB) e € 700 (5G / 128GB) ).

Samsung dovrebbe ospitare un evento Galaxy Unpacked Summer ad agosto, momento in cui verrà ufficialmente annunciata la Galaxy S21 Fan Edition. Le vendite in preordine inizieranno probabilmente subito dopo l’introduzione ufficiale, con il dispositivo in vendita alla fine del mese.