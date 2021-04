Samsung presenta la nuova serie Galaxy Book Pro e il nuovo Galaxy Book

Samsung ha presentato oggi i nuovi Galaxy Book Pro (nella foto di copertina) e Galaxy Book Pro 360, la nuova generazione di PC ultraportatili che combinano le prestazioni di un notebook con il DNA mobile degli smartphone Samsung Galaxy, e il nuovo Galaxy Book, il PC ad alte performance dal design premium e ultrasottile, pensato per un utilizzo confortevole e dotato delle ultime tecnologie per garantire prestazioni potenti.

Disegnata per ottimizzare la produttività, abilitare esperienze di intrattenimento sbalorditive e potenziare la creatività, la serie Galaxy Book Pro presenta innovazioni mobile all’avanguardia, come gli splendidi display AMOLED e un design estremamente compatto, progettato per adattarsi alle esigenze e alle abitudini dei moderni consumatori mobile-first, con l’obiettivo di semplificare l’esperienza d’uso quotidiano, rendendola più fluida e intuitiva che mai.

I nuovi Galaxy Book, Galaxy Book Pro e Galaxy Book Pro 360 si integrano perfettamente all’interno dell’ecosistema Galaxy, garantendo un’esperienza fluida e unificata, e vantano il potente processore Intel® Core™ di undicesima generazione e la scheda grafica Intel® Iris® X per offrire velocità senza pari e capacità grafiche strabilianti.

​Caratteristiche Galaxy Book

Dimensioni 356,6 x 229,1 x 15,4 mm Peso​ INT: 1,55kgEXT: 1,59kg Sistema operativo Windows 10 Home Display​ TFT LCD da 15,6 pollici, FHD ​(1920 x 1080) CPU​ Processori Intel® Core™ di undicesima generazione(i7/i5/i3)​ CPU Grafica​ Processore grafico Intel® Iris® Xe,Intel® UHD Graphics Connettività Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2×2, Bluetooth v5.1 Color​i Mystic Blue, Mystic Silver Memoria 8GB, 16GB (LPDDR4x) Archiviazione Fino a 512GB (NVMe SSD) Fotocamera/Microfono 720p HD / Microfono Array doppio Audio Dolby Atmos® Tastiera Pro Keyboard Batteria​ 54Wh Adattatore Ricarica rapida USB Type-C 65W Porte USB Type-C (2), USB 3.0 (2), HDMI (1) Ingresso Auricolari/Microfono 3.5 mm, MicroSD, Security slot

Caratteristiche Galaxy Book Pro 360