Smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Flip 3

Dopo l’introduzione della serie Galaxy S21 a metà gennaio di quest’anno, stiamo ora aspettando il successore del Galaxy Z Flip .

Questo smartphone a conchiglia è stato annunciato contemporaneamente alla serie S20. Il Galaxy Z Flip 3 dovrebbe essere rilasciato nell’estate del 2021 così come anticipato da Letsgodigital.

Col passare del tempo, si conoscono sempre più dettagli sul nuovo telefono pieghevole di Samsung. In questa pubblicazione, diamo uno sguardo più da vicino alle specifiche e ai miglioramenti previsti rispetto al suo predecessore.

Per iniziare con il nome, per il momento non è noto con quale nome verrà commercializzato il successore di Z Flip. LetsGoDigital ha recentemente sentito da diverse fonti che Samsung non sta optando per il nome del modello Galaxy Z Flip 2, ma per Galaxy Z Flip 3 . Ciò è in linea con le precedenti voci su Internet.

Ciò consente all’azienda di allineare i nomi di Z Fold e Z Flip. Il Galaxy Z Fold 3 è previsto anche nella seconda metà dell’anno , questi telefoni pieghevoli saranno probabilmente introdotti contemporaneamente. Lo Z Flip 5G, introdotto pochi mesi dopo il modello 4G, può poi passare alla storia come ‘Z Flip 2’.

Telefono pieghevole Samsung Z Flip 3

Sulla base di tutte le informazioni già disponibili sul Samsung Galaxy Z Flip 3, il graphic designer interno Giuseppe Spinelli, in arte Snoreyn , ha realizzato una serie di immagini digitali dei prodotti che mostrano il possibile design del nuovo smartphone a conchiglia di Samsung.

Le modifiche più importanti rispetto al suo predecessore sono il display con cover più grande e la tripla fotocamera. Anche la cerniera sarà rinnovata ei bordi dello schermo saranno ulteriormente ridotti. Nel tempo, diversi media hanno segnalato questi miglioramenti, Samsung ha anche ottenuto un brevetto per un tale design Galaxy Z Flip con tripla fotocamera alla fine del 2020 .

Questo brevetto non è da solo, tuttavia, perché recentemente – l’11 marzo 2021 – Samsung Electronics ha ottenuto un brevetto per un “dispositivo elettronico pieghevole e relativo metodo di controllo”. È un telefono a conchiglia, paragonabile al Galaxy Z Flip. Questa volta, tuttavia, Samsung ha integrato un display con cover notevolmente più grande. I rendering di Giuseppe si basano su questo.

Inoltre, Samsung sembra voler prestare particolare attenzione allo spessore del dispositivo. Rendere il dispositivo più sottile migliora la portabilità. Tuttavia, c’è anche uno svantaggio, perché la cornice diventa così stretta che anche l’uso dei pulsanti fisici diventa più difficile, Samsung descrive nella vasta documentazione del brevetto. Il produttore sudcoreano ha escogitato qualcosa per questo.

Samsung sembra voler aumentare in modo significativo l’area sensibile al tocco attorno ai pulsanti, semplificando l’uso dei pulsanti, indipendentemente dal fatto che si utilizzi il telefono aperto o chiuso.

I pulsanti fisici sono posizionati su una parte del telaio. Nella posizione piegata, Samsung vuole ingrandire l’area touch esattamente opposta ai pulsanti, in modo che l’utente non debba lavorare con precisione mentre li utilizza. Anche nella posizione aperta, questa area di tocco ingrandita rimane utilizzabile, come illustrato nell’immagine sopra.

Per inciso, resta la domanda se questa tecnologia sarà già presente nello Z Flip 3. Tuttavia, è interessante vedere quali sono le punte di diamante di Samsung per i futuri modelli pieghevoli.

In ogni caso, Samsung sembra intenzionato a rivedere la cornice dello smartphone. La scorsa settimana, LetsGoDigital ha scoperto che Samsung ha registrato un marchio per il nome ‘ Armor Frame ‘, che sembra indicare che Z Flip 3 e / o Z Fold 3 saranno dotati di un telaio rinnovato e più robusto, che potrebbe anche essere più sottile e più leggero.

Questo non sembra essere l’unico punto su cui Samsung vuole migliorare la sostenibilità. SamMobile di recente ha annunciato che Samsung assegnerà per la prima volta ai prossimi smartphone pieghevoli una classificazione IP. In altre parole, è probabile che Z Flip 3 sia resistente alla polvere e all’acqua. Non è ancora noto se si tratti di una classificazione IP68. I dispositivi pieghevoli potrebbero non essere completamente impermeabili, ma solo a prova di schizzi. L’anno scorso, Samsung ha già ottenuto un brevetto per un Galaxy Fold impermeabile .

Display con cover più grande, nuova cerniera e cornici più piccole

C’è ancora qualche incertezza sulle dimensioni della schermata di copertina.

Tuttavia, secondo le ultime informazioni, il display della copertina sta diventando significativamente più piccolo di quanto sperato e previsto. Sarebbe un display da 1,83 pollici.

“Lo Z Flip 2 avrà un display principale da 6,7 ​​pollici e un display da 1,83 pollici”, ha riferito l’analista di display Ross Young su Twitter all’inizio di questo mese. Poco prima, Twitterer Chun ha riferito che il nuovo Z Flip presenta un display cover da 1,9 “e uno schermo principale da 6,8”.

Sebbene lo schermo di copertina sembri essere significativamente più grande dell’attuale display da 1,1 “, un display da 1,83” è ancora piuttosto limitato. Per fare un confronto, il Motorola Razr è dotato di un display frontale da 2,7 pollici. Puoi senza dubbio utilizzare la schermata di copertina per vedere l’ora, rispondere alle chiamate e visualizzare le notifiche in arrivo. Per altre cose sarai probabilmente costretto ad aprire il dispositivo, dopodiché si aprirà uno schermo da 6,7 ​​pollici.

Il formato da 6,7 ​​pollici corrisponde in termini di dimensioni allo schermo flessibile dell’attuale Z Flip. Tuttavia, Samsung sembra voler apportare alcune modifiche alla schermata principale. Ice Universe ha riferito qualche tempo fa tramite Weibo che la frequenza di aggiornamento sarà aumentata a 120 Hertz. Questo è anche il caso del Galaxy Z Fold 2, il che rende molto probabile che sia corretto.

Samsung intende anche ridurre i bordi dello schermo. Inoltre, il nuovo modello sarebbe stato commercializzato a un prezzo inferiore. Tuttavia, non è stata emessa alcuna indicazione di prezzo – su questo torneremo più avanti in questa pubblicazione.

Da tempo circolano voci che Samsung rinnoverà anche la cerniera. Sulla base del design dell’attuale Flip, anche questo sembra essere necessario per poter ridurre i bordi dello schermo, e quindi per sintonizzare maggiormente il design sui normali modelli di smartphone nel 2021. È possibile che anche la cerniera rinnovata sia più adattabile. per maneggiare il dispositivo.può essere chiuso completamente – senza spazi tra di loro, dove la polvere e lo sporco possono accumularsi.

Probabilmente Samsung renderà disponibile anche la cerniera in diversi colori. Ad esempio, con Z Fold 2 puoi scegliere tra quattro varianti di colore: argento, oro, blu e rosso. Queste edizioni speciali sono disponibili solo dal sito Web Samsung stesso. Per il momento, questa opzione di personalizzazione non è disponibile per Z Flip, ma è in linea con le aspettative che Samsung renderà disponibili anche varianti di colore aggiuntive per Z Flip 3 esclusivamente attraverso il suo sito Web questa volta.

A proposito di colori, il Samsung Z Flip 3 dovrebbe essere rilasciato in quattro colori al momento del lancio: nero, beige, verde e viola viola. Questi sono i colori che abbiamo riflesso nei rendering del prodotto. Le varianti beige e verde sono completamente nuove, le colorazioni nere e viola sono disponibili anche per l’originale Z Flip – presumibilmente Samsung aggiungerà una piccola svolta a questo e lo collegherà a un nuovo nome. Per inciso, il Galaxy Z Fold 3 dovrebbe apparire anche nei nuovi colori beige e verde, oltre a una variante nera.

Hardware software

Naturalmente, Samsung installerà anche un nuovo chipset. Il chipset Qualcomm Snapdragon 888 sarà probabilmente posizionato sotto il cofano. Presumibilmente, questa volta saranno disponibili due varianti di memoria: 128 GB e 256 GB.

Il suo predecessore era disponibile solo con 256 GB di memoria. Offrendo anche una variante da 128 GB questa volta, Samsung può abbassare il prezzo di base per rendere lo smartphone pieghevole accessibile a un pubblico più ampio. Samsung dovrebbe rilasciare sia un modello Galaxy Z Flip 3 5G che 4G.

Naturalmente, il nuovo smartphone della serie Galaxy Z funzionerà con il sistema operativo Android. Riguarda Android 11, in combinazione con l’interfaccia One UI 3.5 della stessa Samsung. Si tratta di un’interfaccia utente aggiornata rispetto alla One UI 3.1 con cui ha debuttato la serie S21.

Fotocamera rinnovata

Molto rimane poco chiaro sulla fotocamera. Vari brevetti hanno dimostrato che Samsung sta prendendo in considerazione l’implementazione di una tripla fotocamera. Pertanto, anche il sistema della fotocamera sarebbe più in linea con quello dei normali smartphone. Lo Z Flip ha un grandangolo da 12 megapixel e una fotocamera ultra grandangolare da 12 megapixel. È possibile aggiungere una fotocamera con teleobiettivo zoom.

Inoltre, è disponibile un’altra fotocamera se si utilizza il dispositivo aperto. Comodo per scattare selfie o effettuare una videochiamata. La fotocamera perforata molto probabilmente verrà mantenuta anche nel nuovo modello. Presumibilmente viene utilizzato lo stesso sensore di immagine da 10 megapixel, utilizzato anche nell’S21 / S21 +. In alternativa, Samsung potrebbe anche optare per una fotocamera a doppia perforazione : il produttore ha recentemente depositato un brevetto per questo.

Un altro punto in cui Samsung probabilmente migliorerà è la qualità audio. Il Samsung Z Flip 3 sarà probabilmente dotato di un altoparlante stereo, il che sarebbe un buon passo avanti. Il suo predecessore era dotato di un singolo altoparlante, che è molto minimo per un telefono di fascia alta. Sembra che questo stia per cambiare con la nuova generazione.

Batteria e opzioni di ricarica

Per quanto riguarda la batteria, Samsung ha optato per una doppia batteria lo scorso anno, insieme buona per una capacità di 3.300 mAh. Due recenti certificazioni di Safety Korea e Dekra Certification hanno dimostrato che Z Flip 3 avrà anche due batterie, con la capacità totale della batteria rimasta invariata. Si tratta di una batteria da 2.300 mAh (EB-BF711ABY) e di una batteria più piccola da 903 mAh (EB-BF712ABY).

Si prevede che la batteria più grande sarà posizionata nella metà inferiore del dispositivo, la batteria più piccola sarà integrata nella parte superiore per guidare il display del coperchio. Molti speravano che Samsung aumentasse la capacità della batteria, infine le prestazioni della batteria dello Z Flip sono state classificate come “mediocri” in molte recensioni di esperti. Tuttavia, aumentare la batteria contribuirebbe anche a rendere il dispositivo più spesso, sembra che Samsung semplicemente non sia disposta a fare questa concessione.

Per quanto riguarda le opzioni di ricarica, proprio come il suo predecessore, lo Z Flip 3 dovrebbe essere cablato e caricato in modalità wireless. Sarà supportata anche la ricarica wireless inversa. Lo smartphone sarà probabilmente in grado di ricaricarsi più velocemente del suo predecessore, con una potenza di ricarica massima di 25 W invece di 15 W. La ricarica wireless probabilmente supporterà fino a 15 W.

Prezzo e disponibilità

Molto probabilmente Samsung ospiterà un evento Galaxy Unpacked a luglio. A quel punto, si prevede che Z Flip 3 5G sarà introdotto, un anno dopo l’introduzione di Z Flip 5G . Presumibilmente da quel momento puoi anche acquistare un Samsung Galaxy Z Flip 3 direttamente, tramite un preordine. Il telefono a conchiglia sarà quindi ufficialmente in vendita una settimana e mezza dopo, un venerdì.

Ci sono segnali crescenti che Z Fold 3 sarà annunciato contemporaneamente al Galaxy Z Flip 3. Nello stesso periodo, è previsto anche il Galaxy S21 FE , come il membro più economico della gamma S21. Un Galaxy Note 21 purtroppo non è più previsto quest’anno.

Con il Galaxy Z Flip, Samsung si rivolge a un pubblico diverso rispetto a Z Fold. Anche i prezzi di entrambi i dispositivi pieghevoli differiscono notevolmente. Samsung dovrebbe mantenere questa differenziazione. Lo Z Flip rimarrà il modello economico, pensato per chi desidera un dispositivo compatto. Mentre Z Fold è rivolto a persone che vogliono lavorare in modo più produttivo, su uno schermo extra large.

Nonostante il fatto che Z Flip 3 abbia un chipset potente e un nuovo software come Z Fold 3, molto probabilmente ci saranno delle concessioni in termini di fotocamera, quantità di memoria e batteria.

Il Galaxy Z Flip ha ricevuto un prezzo al dettaglio suggerito di € 1500 lo scorso anno. Lo Z Flip 5G, introdotto pochi mesi dopo, è stato messo in vendita allo stesso prezzo. Sebbene non sia ancora chiaro quanto costerà esattamente lo Z Flip 3, diverse fonti hanno ora indicato che il nuovo modello sarà commercializzato a un prezzo inferiore rispetto al suo predecessore. Ciò potrebbe comportare un prezzo di partenza di circa € 1350 – Questo chiuderebbe il divario tra smartphone normali e pieghevoli. Tuttavia, c’è un’altra possibilità …

Samsung Galaxy Z Flip 3 Lite

Nel frattempo, più volte su Internet è sorto il pensiero che Samsung stia lavorando in background su un modello extra economico. Una sorta di “Galaxy Z Flip 3 Lite”, che può essere commercializzato come “Galaxy Z Flip 3 FE”.

Tuttavia, non è noto se questo dispositivo verrà introdotto contemporaneamente. I dettagli su questo modello sono ancora scarsi, il che suggerisce che questo modello non verrà rilasciato fino a una data successiva. È possibile che la causa di ciò sia la carenza di chip causata dalla crisi della corona.

Si è pensato brevemente che anche un Galaxy Z Fold 3 Lite fosse in fase di sviluppo, ma questo modello sembra essere stato cancellato. Invece, Samsung vorrebbe prima rilasciare una variante economica dello Z Flip. Il clamshell costa ovviamente già circa € 500 in meno rispetto alla variante Z Fold. Rilasciando un modello Lite di questo dispositivo, Samsung può rendere lo smartphone pieghevole accessibile a un pubblico più ampio. Inoltre, la concorrenza non si ferma …

Visualizza la documentazione del brevetto del Samsung Z Flip e altre immagini qui .