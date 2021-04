Samsung Galaxy S22 avrà la fotocamera Olympus? L’indiscrezione arriva da Letsgodigital.

Secondo le voci che cirolano sui social, il colosso coreano dovrebbe aver raggiunto un accordo con il brand fotografico giapponese al fine di migliorare l’esperienza di fotografia mobile con i telefoni Samsung Galaxy.

Fotocamera Samsung S22

La notizia è stata diffusa per la prima volta via Twitter da Yogesh , dopodiché Ice Universe ha confermato il messaggio sulla piattaforma social cinese Weibo.

Anche Digital Camera World ha pubblicato una pubblicazione online in cui afferma che Samsung intende collaborare con Olympus quest’anno.

Non è quindi improbabile che lo smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Fold 3 , atteso intorno a luglio / agosto 2021, sarà il primo smartphone Samsung con fotocamera Olympus.

Logicamente, anche il sistema di fotocamere della serie Samsung Galaxy S22 sarà progettato in collaborazione con Olympus. Ciò ha spinto il graphic designer Technizo Concept a realizzare una serie di rendering di prodotto per LetsGoDigital del Galaxy S22 Ultra, previsto all’inizio del 2022, con una fotocamera Olympus da 200 megapixel e una S Pen, ovviamente.

L’obiettivo della fotocamera da 200 megapixel è extra large, in linea con l’attuale tendenza degli smartphone. Consideriamo, ad esempio, lo Xiaomi Mi 11 e il presto atteso Huawei P50 Pro . Un obiettivo più grande può raccogliere più luce, il che migliora la qualità dell’immagine in condizioni di scarsa illuminazione.

Il mese scorso, Samsung Exynos ha già pubblicato un teaser online tramite Twitter in cui è diventato chiaro che l’azienda sta sviluppando un sensore di immagine da 200 megapixel. È il successore del sensore di immagine da 108 megapixel che può essere trovato , tra gli altri , nel Galaxy S21 Ultra . Non è quindi escluso che il nuovo sensore sarà il primo ad essere utilizzato nel Galaxy S22 Ultra.

Per inciso, non è ancora noto in quali aree verrà utilizzata la conoscenza di Olympus, potrebbe riguardare l’elaborazione delle immagini e la calibrazione del colore. Qualche tempo fa è emerso un nuovo processore Samsung, nome in codice “Olympus“. Forse che questo è correlato l’uno all’altro. Entrambe le società non hanno ancora confermato ufficialmente la notizia.

Fotocamere Olympus

Olympus è un pioniere nel campo delle fotocamere e degli obiettivi mirrorless.

Il produttore giapponese, insieme a Kodak, ha impostato il FourThirds come standard. Ciò ha portato nel 2008, insieme a Panasonic , al sistema Micro FourThirds; una fotocamera SLR, senza specchio, o una fotocamera di sistema. Le fotocamere Micro Quattro Terzi hanno sensori di immagine significativamente più piccoli di una DSLR, rendendo queste fotocamere con obiettivi intercambiabili molto più compatte e maneggevoli di una normale fotocamera SLR. Mentre la qualità dell’immagine è quasi la stessa.

Il settore delle fotocamere si occupa da anni di numeri di vendita in calo, principalmente a causa della crescente concorrenza degli smartphone. Ciò ha spinto Olympus nel giugno 2020 a vendere l’attività della società di fotocamere a una società di investimento giapponese chiamata Japan Industrial Partners. Successivamente, la divisione fotocamera è continuata come società indipendente, anche se con lo stesso nome.

Olympus ha recentemente annunciato durante la fiera CP + 2021 che collaborerà con altre società che non operano nel settore delle fotocamere o degli obiettivi. Sebbene i dettagli su questo non siano ancora stati condivisi, i pezzi del puzzle sembrano cadere l’uno nell’altro.

Smartphone Samsung

Samsung è da anni leader di mercato negli smartphone. La serie Galaxy S21 rilasciata all’inizio di quest’anno sta vendendo meglio che mai. Tuttavia, la concorrenza dei marchi cinesi in particolare è in aumento. Per rimanere al vertice, Samsung dovrà continuare a innovare. Una collaborazione con Olympus può quindi fornire un nuovo impulso.

È noto che Samsung vuole scommettere molto in alto quest’anno con la sua linea di smartphone pieghevoli. Il Samsung Galaxy Z Fold 3 dovrebbe essere un modello particolarmente innovativo, inoltre sembra essere il primo telefono pieghevole a supportare la S Pen. Secondo alcuni, Z Fold 3 sarà anche il primo smartphone Samsung con una Under Display Camera (UDC), ovvero una selfie camera che viene elaborata sotto lo schermo.