Salvini: “Orban amico Italia, ma quale fascismo”

Matteo Salvini risponde alle critiche sull’incontro con il premier ungherese Viktor Orban e il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki e attacca il Partito Democratico.

“A Budapest per formare una ultradestra europea? Ma no, sono andato a parlare di vaccini”, dice il leader della Lega, ospite dell’Aria che tira su La7. “Ma quale fascismo, quale populismo e nazismo in giro – replica – la politica oggi deve badare al sodo, alla salute, al lavoro e alla scuola dei ragazzi, quelli che rompono le balle, con il razzismo e con il fascismo, non hanno capito niente”.

Orban e Morawiecki “sono due premier, amici dell’Italia, ma alcuni politici del Pd e di altre forze, hanno usato parole disgustose e razziste, nei loro confronti”, aggiunge Salvini. “C’è – spiega – un rapporto commerciale solido, con l’Italia, ogni giorno, ad esempio in Ungheria, apre un’azienda italiana, perché ci sono tassazioni basse”.